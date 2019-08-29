Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде

Фото: instagram/aleksandrskichko

В день первого заседания Верховной Рады 9 созыва в парламенте открылась столовая. Ассортимент в ней не изменился, но блюда по сравнению с прошлым годом заметно подорожали.

Фото меню на своей странице в Instagram выложил новоизбранный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко.

Так, бутерброд с семгой обойдется депутатам в 48,36 грн, а раньше он стоил 39 грн. Бутерброд с икрой вместо 44 грн стоит 55,98 грн. Кекс раньше стоил 14 грн, а сейчас 19 грн.

За гречневую кашу депутаты 8-го созыва платили 7,49 грн. Сейчас за нее просят 12,04 грн. За морковный салат с сельдереем нардепы заплатят 21,55 грн вместо 17,24 грн.

За чашку кофе просят 20 грн, салат "Цезарь" стоит 40,45 грн, борщ с говядиной - 45,67 грн, свиные котлеты - 55,45 грн, котлета по-киевски - 46,49 грн, пюре - 18, 8 грн. Люля-кебаб можно купить за 80 грн 45 копеек.

Самая дорогая позиция в меню - филе семги. За сто граммов блюда депутатам придется выложить 174,42 грн. На втором месте - голубцы с мясом и рисом за 84,18 грн, на третьем - корейка запеченная с шампиньонами за 83,06 грн.

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Сегодня Верховная Рада провела торжественное первое заседание нового созыва.