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пятница, 23 апреля 2021 09:01

"Отвод российских войск: спектакль окончен, актеры идут домой" - эксперт

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&quot;Отвод российских войск: спектакль окончен, актеры идут домой&quot; - эксперт
Российские военные самолеты на авиабазе Саки в оккупированном Крыму. Фото: Maxar Technologies

Украине удалось поднять волну обеспокоенности в мире от скопления войск на наших границах. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал военный эксперт Олег Жданов.

Россия отводит войска от границ Украины в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу принял решение завершить учения в Южном и Западном военных округах. Угроза военного вторжения пока миновала? Что на это указывает?

Нельзя исключать угрозы. У нас с Россией война. Угроза не миновала, а ослабла. Она особо и не росла. Охарактеризовал бы эту ситуацию так. Спектакль окончен, актеры идут домой. Это была чисто показательная военно-политическая демонстрация сил и намерений. Никто не формировал реальной группировки. Особой передислокации войск не было. Кроме двух частей центрального округа на Кубань и в Крым. Остальные выходили в районы сосредоточения по плану проверки боеготовности частей. Более пяти суток проверка боевой готовности продолжаться не может. Потому что часть использует неприкосновенные военные запасы во время этой проверки. А в полку всего на пять суток продовольствия. И заправки топлива, - одна в баках, другая в бензовозах. Через пять суток нужно пополнять запасы. Это для экономики России сегодня сложно. Или заканчивать подготовку и возвращать часть в пункт постоянной дислокации. Что и произошло. Но с политической и информационной помпой, громкими заявлениями. "Мы все проверили. У нас все хорошо. Кто к нам придет, того побьем".

Чего этим нагнетанием добилась Российская Федерация?

Россия продемонстрировала, что не сдастся никогда и будет отстаивать собственные интересы. Речь Путина отвечает на этот вопрос. Он сказал: не трогайте нас, а красные линии мы сами себе нарисуем. Они считают себя страной номер один в мире, для которой нет предела. Надо, чтобы никто Россию не трогал. Именно поэтому это и было проведено.

Что касается Украины, то Путин четко понимает: мы будем сопротивляться

Украина где-то уступила в этот период?

Мы выиграли от этого. На волне милитаризации со стороны Российской Федерации мы подняли волну обеспокоенности от скопления российских войск на наших границах. И мир отреагировал на нашу пользу. Все поняли и выразили России беспокойство. Мягче, жестче, но осудили действия России в отношении передвижения войск вдоль наших границ. Здесь мы на коне. Для страны, которая страдает от российской агрессии, поставили себя выше на одну ступень в политической мировой иерархии. Показали противостояние российской агрессии в реальном времени.

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Что будет дальше в этом контексте? За какими точками, решениями, событиями следить?

Следить надо за нами и за Беларусью. Путин дал ответ и на этот вопрос в своей речи. Она была не агрессивная. Это говорит о сигнале для запада, особенно США, что они готовы разговаривать. У Путина есть две такие цели. Или мягкий аншлюс Белоруссии, или военное вторжение в Украину. Первая - реальнее и проще. Вторая - почти невыполнима. Нет сил и средств, для того чтобы ее осуществить. Поэтому надо следить за происходящим. Куда будет двигаться Российская Федерация. Пока Лукашенко у власти более или менее контролирует страну. На сегодняшний день у Путина рычагов гораздо больше для того, чтобы заставить его подписать какой-то новый союзный договор. Что касается Украины, то он четко понимает: мы будем сопротивляться. С Украиной решать вопрос можно путем применения военной силы. А это мир не воспринимает. Они показали это даже на простом передвижения войск. Любая российская агрессия может быть воспринята более жестко, с введением секторальных санкций против России.

Штаты будут пытаться вести переговоры с позиции силы и определения красных линий для Путина. Не он их будет чертить, как сказал в своей речи

Состоится ли встреча Байдена и Путина в ближайшее время?

Может, где-то в июне. Путин еще использует 9 мая как пропагандистскую дату. Будет показательная демонстрация военной мощи Российской Федерации. А ближе к июню, когда более или менее будут понятны основные стратегические направления и России, и США на сегодняшний день. Внешне Путин отказался. МИД России ультиматум почти выставило Штатам о проведении встречи. С другой стороны, поступает информация, что обе стороны тщательно готовятся к проведению этой встречи. Россия хочет выйти с максимально мощным потенциалом на эту встречу. И требовать от США признания России страной номер два в этом мире. Но не третьей, четвертой, пятой. Зато США понимают, что номер два сегодня - это Китай, а, может, даже номер один. Они сейчас тоже демонстрируют цели. Законопроект в Конгрессе о постоянной военной помощи Украине. Штаты будут пытаться вести переговоры с позиции силы и определения красных линий для Путина. Не он их будет чертить, как сказал в своей речи. Их будет чертить Джо Байден на этой встрече. Но она состоится.

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Что делать Украине сейчас? Как выстраивать свою внешнюю и внутреннюю политику в военном контексте?

Нужно создать внутреннюю военную политику. Она вообще отсутствует. Сегодня не понимаем, что строим, куда движемся. Курс на НАТО - общий. Движемся в ту сторону. У нас нет модели вооруженных сил. Украина ее должна иметь на основе концепции национальной безопасности и обороны. Вообще отсутствует военная доктрина. Это документ, который определяет, как построить обороноспособность страны. Надо создать внутреннюю военную политику. Во внешней, если мы хотим стать суверенным государством, надо выдвигать свои требования. В том числе и нашим партнерам. А уже потом, в согласовании с ними, выдвигать эти условия и нашим врагам. В противном случае просто ждать распоряжений от наших руководителей из-за океана или англосаксонского клуба. Просто нужно принять политическое решение. Кто мы - метрополия или суверенное государство. Это зависит сугубо от президента.

Россия отводит войска от границ Украины. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить учения в Южном и Западном военных округах.

Заявление сделал в оккупированном Крыму. Шойгу сказал, что "цели внезапной проверки достигнуты полностью".

Автор: Татьяна КОВАЛЬЧУК
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