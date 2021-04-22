Россия отводит войска от Украины

Россия отводит войска от границ Украины. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить обучение в Южном и Западном военных округах.
Заявление сделал в оккупированном Крыму. Шайгу сказал, что "цели внезапной проверки достигнуты полностью".
Заявил о "завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах".
Возвращение войск в пункты постоянной дислокации начнется с 23 апреля.
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В марте главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщал, что из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге.
НАТО заявило о поддержке Украины и призвало Россию прекратить военное наращивание.
"Мы не боимся, потому что у нас есть невероятная армия и защитники", - заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении 20 апреля.
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