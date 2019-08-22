Отсутствие решения Кабмина о снижении цены газа для Луганской ТЭС поставит под угрозу энергообеспечение области - Сурай

 
Ексклюзивы
1/5
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1692
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
2 Просмотров: 2610
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1458
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2097
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1845
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2160
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2160
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2403
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2079
Фото
Все фото
6
1
3
5
5
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Дочь Добкина планирует идти в политику
Дочь Добкина планирует идти в политику
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Дело &quot;Роттердам+&quot;: Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Дело "Роттердам+": Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
Видео
Все видео
Із Зеленським і трюками зі зброєю: у Києві торжественно подняли государственный флаг
Із Зеленським і трюками зі зброєю: у Києві торжественно подняли государственный флаг
Зеленский запустил флешмоб Дню флага Украине
Зеленский запустил флешмоб Дню флага Украине
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5634
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2160
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2403
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6867
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4799
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 августа 2019
Просмотров: 189
Журнал дощів
Нинішні весна й літо, від початку травня до кінця серпня, подарували мені немало дощів, побачених не з-під парасольки й не через віконне скло, а ...
пятница, 23 августа 2019 09:30

Отсутствие решения Кабмина о снижении цены газа для Луганской ТЭС поставит под угрозу энергообеспечение области - Сурай

  Комментировать
Отсутствие решения Кабмина о снижении цены газа для Луганской ТЭС поставит под угрозу энергообеспечение области - Сурай
Появилась информация, что Кабмин инициировал отмену специальной цены на газ для Луганской ТЭС. Фото: Википедия

Кабмин сначала принял решение о снижении цены газа для Луганской ТЭС, что позволило бы области обеспечить стабильное энергообеспечение. Но через день появилась информация, что Кабмин инициировал отмену специальной цены на газ, а значит, область снова под угрозой отключений электроэнергии. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай.

"У нас сегодня есть риск остановки Луганской ТЭС. То, что снижения цены на газ для станции может не быть - это решение нам совсем непонятно. Если снижения цены для станции не будет, то у нас в области есть проблема стабильности энергопоставок, угроза энергобезопасности", - отметил Виталий Сурай.

По его словам, чтобы стабилизировать ситуацию в области, необходимо срочно строить линию электропередач в Луганской области. В частности, речь о строительстве подстанции Кременная.

"Действительно нужно. С 2017 года область получает питание по одной линии – от города Счастье. Линию новую нужно проводить. Есть принятая и утвержденная правительством инвестпрограмма "Укрэнерго" на строительство Кременной подстанции. Было много вопросов с утверждением всей документации, с выделением земучастков. Подстанция строится, оборудование закуплено… По оптимистичным прогнозам "Укрэнерго", станция достроится в мае 2020 года. А до этого мы остаемся на одной станции и одной линии без связи с энергосетями Украины", - отметил Виталий Сурай.

Виталий Сурай подчеркнул, что необходимо также решать вопрос со строительством железной дороги, что позволит поставлять на Луганскую ТЭС уголь. "У нас нужно порядка 40 км построить, но нет даже проекта. Губернатор поставил решить этот вопрос, но мы все понимаем, что за месяц этот вопрос никак не решиться", - сообщил Виталий Сурай.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров Украины 14 августа принял решение о снижении стоимости газа для Луганской ТЭС из-за чрезвычайной ситуации. Но на следующий день Кабмин инициировал другое решение - об обеспечении Луганской ТЭС энергоносителями без применения специальной регулируемой цены на газ.

Напомним, с 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину. В связи с тем, что себестоимость производства на газу не покрывается текущими ценами на электроэнергию, власти Луганщины обратились к Кабмину установить специальную цену на газ для Луганской ТЭС до возобновления поставок угля.

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отсутствие решения Кабмина о снижении цены газа для Луганской ТЭС поставит под угрозу энергообеспечение области - Сурай». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Сексуальная мексиканка&quot; - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
"Сексуальная мексиканка" - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
5
 Просмотров: 31225
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 29826
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 27424
&quot;Выглядишь, как свинья&quot; - 150-килограммовая модель показала огромную грудь без бюстгальтера
"Выглядишь, как свинья" - 150-килограммовая модель показала огромную грудь без бюстгальтера
4
 Просмотров: 25779
&quot;Копия мама&quot;: дочь Елены Кравец показала стройные ноги в сети
"Копия мама": дочь Елены Кравец показала стройные ноги в сети
4
 Просмотров: 15192
Политика
Із Зеленським і трюками зі зброєю: у Києві торжественно подняли государственный флаг
Із Зеленським і трюками зі зброєю: у Києві торжественно подняли государственный флаг
 Просмотров: 72
Возвращение России в G7: Зеленский заручился поддержкой ЕС
Возвращение России в G7: Зеленский заручился поддержкой ЕС Просмотров: 252
США требует информации о взрыве – Россия угрожает холодной войной
США требует информации о взрыве – Россия угрожает холодной войной Просмотров: 945
Отказ "слуги народа" от мандата: Лысюк объяснил свои мотивы
Отказ "слуги народа" от мандата: Лысюк объяснил свои мотивы Просмотров: 2223
Зеленский запустил флешмоб Дню флага Украине
Зеленский запустил флешмоб Дню флага Украине
 Просмотров: 1215
Больше всего комментируют
10
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
8
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
3
Дело "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов — эксперты
2
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Голосов: 9953
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua