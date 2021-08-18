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среда, 18 августа 2021 16:24

Отсутствие реакции президента на действия Филатова ведет страну к феодализму - эксперт

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Отсутствие реакции президента на действия Филатова ведет страну к феодализму - эксперт

Если президент Владимир Зеленский не отреагирует на произвол городского головы Днепра Бориса Филатова, то это означает, что страна переходит к феодальной системе ценностей и человеческих отношений. Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Виригинский в эфире "4 канала".

Он напомнил, что Борис Филатов переступил черту и начал давить не только на оппозиционно настроенных активистов, но и на суды, которые принимают решения, идущие вразрез с его мнением.

"Вот сейчас у нас активисты давят на субъекта назначения руководителя Бюро экономической безопасности, а в Днепре мэр считает, что он является мерилом того, какие решения должны приниматься судом. Мне кажется, когда мы говорим о федерализации в стране, мы о феодализации скорее должны в этом ключе говорить. Где мэр является мерилом правильных судебных решений, и он устанавливает их законным или незаконным способом, давит всеми доступными методами, физическими, психологическими, даже санитарно-гигиеническими", — отметил Виригинский.

Политический эксперт добавил, что в этом контексте важно понять, принимает ли такую ситуацию гражданское общество: "Президент, он же следит за ситуацией в том числе с Горбалем (Василий Горбаль — кандидат на должность руководителя БЭБ. — Авт.), в том числе в Днепре, он это комментирует или нет? Или кому-то можно, а кому-то нельзя? Если кому-то можно, а кому-то нет, то тогда мы действительно переходим к феодальной системе ценностей и человеческих отношений, при которых этот человек или нравится, или не нравится".

Напомним, Амур-Нижнеднепровский суд принял решение о незаконности демонтажа рекламных бордов ряда компаний, которые связывают с политической оппозицией к мэру.

После принятия соответствующего решения, которое шло вразрез с мнением Бориса Филатова, в суде были выключены электроэнергия и вода.

31 июля в здании суда сотрудники одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета установили биотуалет. На биотуалете была сделана надпись, что ответственной за отключение является судья Оксана Богун.

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