Отставку Степанова рассмотрят в понедельник

На отставке Степанова настаивают две фракции. Фото: УНИАН

В понедельник фракция "Слуга народа" обсудит вопрос о возможной отставке Максима Степанова с поста министра здравоохранения.

"Давно не секрет, что у нас есть часть людей, которые горячо за увольнение, часть людей, которые не сильно "за", а часть людей, которые горячо против. И здесь надо прийти к согласию", - сообщил первый заместитель председателя этой фракции Александр Корниенко в эфире одного из телеканалов.

Корниенко отказался делать прогнозы, будет ли 226 голосов за отставку Степанова. Лишь отметил: "понедельник покажет".

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Народные депутаты с прошлого года собирают подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления об увольнении Степанова с должности главы Минздрава. На отставке Степанова настаивают фракции "Голос" и "Европейская солидарность". Спикер ВР Дмитрий Разумков прогнозирует, что отставка Степанова может состояться не раньше 18 мая. В "Слуге народа" говорят, что имеют несколько кандидатур на должность министра.