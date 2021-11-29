Отставка министра культуры неактуальна - Арахамия

Министр культуры Александр Ткаченко / LIGA.net

Вопрос отставки министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко уже не актуален, считает лидер фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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"Я не видел этого заявления Ткаченко об отставке. Считаю, это был эмоциональный шаг. Ткаченко и премьер поговорили, нашли точки взаимопонимания и вся эта история осталась только в медиа-пространстве", - сказал Арахамия.

11 ноября министр культуры и информационной политики Украины Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра. Причиной поступка он назвал решение правительства о передаче из Минкультуры в управление правительственного "Государственного агентства по вопросам кино".