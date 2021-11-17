Министр культуры пытался превратить Одесскую киностудию в застройку - расследование

Ткаченко фигурант расследования Pandora Papers. Фото: 1+1

Нынешний министр культуры и информационной политики и бывший глава телеканала "1+1" Александр Ткаченко еще в 2017 году приобрел долю Одесской киностудии.

Приобрел он ее у дочери миллиардера Сергея Таруты, пользуясь британской пустышкой, которая никакой хозяйственной деятельности не ведет, и налогов в украинский бюджет не платит, сообщила журналистка Татьяна Козырева со ссылкой на расследование "Следствие.инфо".

Ткаченко сразу после приобретения назначил своих юристов управлять активом. Юристы оказались менеджерами "1+1" и попытались отсудить у государства контрольный пакет акций Одесской киностудии. По словам министра, он, конечно, об этом ничего не знал.

"Сам Ткаченко в это же время протянул через Парламент закон, разрешающий приватизацию киностудий и смену целевого назначения через 20 лет. Простыми словами - лакомый кусок земли на берегу Черного моря можно будет застроить уже 2040. Хорошая инвестиция, правда?", написала Козырева.

В то же время бизнес-партнером Ткаченко в Одесской киностудии стал застройщик Андрей Вавриш. С назначением на должность министра Ткаченко якобы продал свою долю Одесской киностудии банкиру Александру Морозову. По факту не получил ни копейки денег и сохранил свой менеджмент, тот, что с "1+1" и пытался отсудить контрольный пакет акций у государства.

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11 ноября министр Ткаченко написал заявление об отставке. Комитет по гуманитарной и информационной политике не поддерживает заявление Ткаченко. Фракция "Слуга народа" в парламенте за отставку не будет голосовать.