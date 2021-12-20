Отрицаешь агрессию РФ – плати 34 тыс. грн штрафа: в Раду подали законопроект

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о штрафах за публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

По законопроекту №6435, отрицание иностранными и отечественными публичными деятелями, людьми, уполномоченными на исполнение функций государства и местного самоуправления, политически значимыми лицами вооруженной агрессии РФ, временной оккупации Россией территорий Украины, попыток РФ легализовать и легитимизировать аннексию временно оккупированной территории признается:

надругательством над жертвами развязанной агрессии РФ;

унижением достоинства украинского народа.

Указанные действия предлагают установить противоправными.

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Законопроектом №6436 предлагают ввести штрафы за отрицание. Они составят от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

За повторные подобные действия в течение года будут штрафовать от 34 до 51 тыс. грн.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.