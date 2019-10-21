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понедельник, 21 октября 2019 18:40

Отмена неприкосновенности: "Голос" бьет тревогу

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Отмена неприкосновенности: &quot;Голос&quot; бьет тревогу
В партии раскритиковали законопроект "Слуги народа". Фото: "Главком"

Партия "Голос" подала альтернативный законопроект №2237-1 о снятии депутатской неприкосновенности.

"Монобольшинство от "Слуги народа" хочет ввести "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов. Именно это предусматривает поданный народными депутатами от "Слуги народа" законопроект №2237. Этот законопроект дает право начать уголовное производство против депутата только одному должностному лицу - генеральному прокурору", - сообщает пресс-служба партии "Голос".

В партии сообщили, что другие правоохранительные органы теряют возможность даже начать уголовные производства по отношению нардепов.

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"Согласно законопроекту "слуг", если депутата поймают на месте убийства в крови и с ножом - его не смогут задержать. Полицейским придется провести осмотр места происшествия, потом поехать к генеральному прокурору, чтобы тот внес сведения о преступлении в реестр, затем провести следственные действия , а уже потом генпрокурор вручит подозрение народному избраннику, а потом нужно съездить в суд и получить разрешение на задержание депутата", - сказала депутат Александра Устинова.

11 сентября двое народных депутатов от "Слуги народа" голосовали за коллег. Елена Копанчук давила кнопку соседа во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве. Сергей Литвиненко кнопкодавил за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно уполномоченных ВР и его направления в Конституционный суд.

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