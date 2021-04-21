Отказаться от "нормандского процесса" как от непродуктивного - дипломат дал советы Зеленскому

Богдан Нагайло о том, как Запад должен усилить Украину. Фото: Сергей Старостенко

Украине не хватает единой, крепкой и всеобъемлющей западной стратегии, считает дипломат Богдан Нагайло.

"Макрон и Меркель были вынуждены признать на встрече с Зеленским в Париже: угрожающая поведение Москвы беспокоит Вашингтон, Брюссель, Лондон, Оттаву, Анкару, поэтому Киеву нужно больше публичной поддержки. Им важно вместе с американцами и другими союзниками объединиться в стремлении сдерживать Путина. Однако все еще настаивают на выполнении невыполнимых условий Минских соглашений. Их последние предложения, названные как мирный план, видимо, детализируют план Штайнмайера, который они безуспешно предложили вместе с Россией 2016 года", - предположил.

Для Украины любая схема, где безопасность и возвращение контроля над границей с Россией не на первом месте, - неприемлема. Такой подход также отделяет вопрос Крыма от войны в Донбассе, уверен эксперт.

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"Есть приятные слова поддержки. Но превратят ли их Париж и Берлин в реалистичный и гибкий подход, неизвестно. Эффективным "нормандский процесс" будет, если его расширить. Иначе надо отказаться как от непродуктивного", - подытожил.

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Политические советники "нормандской четверки" в ходе встречи 19 апреля в формате видеоконференции обсудили имплементацию франко-немецких кластеров по выполнению Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.