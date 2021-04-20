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вторник, 20 апреля 2021 01:47

Резников рассказал подробности встречи советников "нормандской четверки"

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Резников рассказал подробности встречи советников &quot;нормандской четверки&quot;
Резников о встрече советников "нормандской четверки": Была абсолютно рабочая атмосфера. Фото: 5 канал

Политические советники "нормандской четверки" в ходе встречи 19 апреля в формате видеоконференции обсудили имплементацию франко-немецких кластеров по выполнению Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.

"Не раскрывая конфиденциальности переговоров, отмечу две главные вещи, которые обсуждались, и которые были анонсированы президентом Зеленским в Париже. Речь сегодня шла о кластерах, соответственно, как видении возможности реализации Минских соглашений и о вопросе обеспечения соблюдения режима прекращения огня - реального и полноценного", — рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Резников, сообщает Интерфакс-Украина.

Он также добавил, что переговоры политических советников прошли в режиме конструктивной рабочей атмосферы.

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"Мое впечатление от сегодняшней встречи политических советников "нормандского формата": была абсолютно рабочая атмосфера, без каких-либо особых или лишних эмоций. Поэтому я с уважением отношусь к мужественности наших посредников – представителей Германии и Франции, которым приходится иногда все-таки сдерживать вероятность повышения эмоций, терпеть. Это хорошие посредники, они друзья Украины", — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Украина предлагает, чтобы из-за гибели людей на Донбассе рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности собиралась в течение суток. Соответствующие предложения украинской стороны будут сформированы и будут представлены координатору рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ послу Яшару Халиту Чевику 20 апреля.

Также украинская делегация сообщала, что Россия согласилась на прекращение огня на Донбассе.

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