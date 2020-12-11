Отбор судей с участием общественности: Венецианская комиссия дала советы по КСУ

После отмены Конституционным судом ответственности за ложь в декларациях президент созывал СНБО. Фото: "Радіо Свобода"

Венецианская комиссия советует Верховной Раде внести изменения в закон о Конституционном суде Украины. Комиссия обнародовала 2-й вывод относительно ситуации с КСУ, сообщает "Радіо Свобода".

Рекомендуется четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность КСУ, а его судьям предложено конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений. Впрочем, в документе от 10 декабря нет рекомендаций по очистке Конституционного суда.

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Комиссия обнародовала 10 рекомендаций:

Ограничить рамки решений суда к конкретным вопросам, которые поднимаются перед судом авторами обращений;

Суд должен предоставлять конкретные причины для каждого юридического положения, которое сочтет неконституционным;

Дисциплинарная процедура должна регулироваться в законе с дополнительными сведениями, изложенными в процедурных правилах;

Должна быть возможность повторного открытия дел КСУ. Но только тогда, когда установлена уголовная ответственность судей в связи с этим решением, например, случае взяточничества;

Более подробно определить понятие "конфликт интересов". Например, при выделении финансового конфликта интересов, особенно, когда это установлено НАПК или после открытия расследования НАБУ;

Самоотвод судей и его обоснование должно четко определятся в основном решении, принятом судом, или в отдельном процедурном решении или постановлении;

Требования относительно кворума уменьшить в тех делах, где кворум потеряно из-за отвода судей;

В законодательстве должны объясняться последствия, если судьи КСУ не придерживаться правовых положений при отводе. Дисциплинарные производства надо сделать публичными, как и решения против судей;

Создать орган по отбору кандидатов на должности судей КСУ с международными экспертами по правам человека и участии гражданского общества. Это необходимо для обеспечения моральных и профессиональных качеств кандидатов;

Рекомендуется - когда сенат КСУ будет приходить к выводу, что правовые положения являются неконституционными и должны быть аннулированы, он должен обращаться за подтверждением в Большую палату КСУ, если будет запрос от президента или парламента. Судебные производства Палаты должны проводиться на публичных слушаниях.

Ранее президент Владимир Зеленский попросил Венецианскую комиссию о выводах касательно его законопроекта о перезагрузке Конституционного суда.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Из-за этого Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности. Президент внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда. 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.