От тяжелой болезни скончался бывший нардеп

Роман Забзалюк трижды был нардепом.

На 59-м году жизни умер бывший народный депутат от "Батьківщина" Роман Забзалюк. Об этом в Facebook сообщил политтехнолог Федор Левченко.

"Причина - рак. Соболезнования семье", - написал он.

Роман Забзалюк трижды был народным депутатом. Дважды шел от БЮТ и один раз от "Батьківщина". Принимал участие в акции "Украина без Кучмы".

Был советником Юлии Тимошенко, когда там была премьером.

В феврале 2012 года он заявил, что получил $ 450 тыс. за переход в одну из парламентских групп.

В сентябре этого года на 89-ом году жизни скончался бывший премьер-министр Виталий Масол.