От Тимошенко к Зеленскому: как раздавали "бонусные тысячи"

Тысячу гривен украинцам раздавали за премьерства Юлии Тимошенко, президентства Виктора Януковича, Петра Порошенко, а теперь Владимира Зеленского.

Инфографику опубликовало "Слово і діло"

"Юлина тысяча"

В 2008 году была программа по выплате так называемой "Юлиной тысячи". Тогда правительство решило выплачивать средства вкладчикам Сбербанка бывшего СССР по обесцененным вкладам. На программу направили 6,4 млрд грн.

При наличии сберкниги наличными выплачивали 1000 грн, наследникам вкладчиков – 500.

Тогда для получения компенсации зарегистрировались 12,8 млн человек. Получили – 6,4 млн. Программу остановили из-за нехватки финансирования.

Янукович продолжил

В 2012 году эта программа продолжалась под президентством Януковича. Средства выплачивались на банковскую карту.

Вкладчикам раздали выплат на 4,5 млрд. Программу остановили.

Дополнительные пенсионерам от Порошенко

В 2019 году президент Порошенко ввел выплаты дополнительных 2410 грн пенсионерам, которые получали минимальную пенсию – за счет средств, поступивших от таможенного оформления авто.

Пенсионный фонд получил 4,4 млрд грн за счет поступлений от растаможки авто на еврономерах. Пенсионерам, которые получали пенсию ниже 1669 грн и имели трудовой стаж 30/35 г, выплатили по 1205 грн в марте 2019 года и по 1205 в апреле.

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"Вовина тысяча"

В этом году президент Владимир Зеленский инициировал выплаты гражданам, прошедшим полный курс вакцинации от Covid-19. На это направили около 3 млрд грн до конца 2021 года и в начале 2022 еще около 3 млрд (с возможным расширением финансирования).

1 тыс. грн перечисляют на виртуальные карточки через сервис "Дія".

Потратить средства можно на:

покупку абонемента в спортзал/фитнес-клуб;

билеты в кинотеатр, театр, музей, на концерт;

билеты на внутренние авиа/железнодорожные рейсы;

книги.

Вакцинированные против коронавируса граждане смогут потратить 1 тыс. грн на лекарства. Это касается украинцев от 60 лет, сообщил Зеленский. С 10 декабря украинцы оформили 1,3 млн виртуальных карт.