Минцифры посчитало заявки на "Вовину тысячу"

С 10 декабря, когда стартовала регистрация на получение 1000 грн за полную вакцинацию, украинцы оформили 1,3 млн виртуальных карт.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, передает Liga.Tech.

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В программу "єПідтримка" через приложение "Дія" в целом подали заявки 2 млн граждан.



Это количество ежечасно растет.

15 ноября Зеленский анонсировал 1000 грн вакцинированным обеими дозами против Covid-19.

Получить выплаты можно будет с 19 декабря

За эти деньги украинцы смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на железнодорожные и авиаперевозки по Украине, приобрести книги. Программа будет реализовываться в несколько этапов



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