От Covd-19 вакцинировались не все нардепы - сколько привитых

83% нардепов имеют сертификаты о вакцинации против Covid-19. Фото: sluga-narodu.com

В Верховной Раде 83% народных депутатов получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук на брифинге 15 сентября.

"Что касается количества вакцинированных народных депутатов - еще информацию собираем. Но по состоянию на данный момент: Офис президента - 93 процента вакцинированных, 83 процента депутатов имеют удостоверение о вакцинации", - сказал спикер.

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Он пояснил, что после проверки наличия сертификатов о вакцинации депутатам выдают временные удостоверения. Это для того, чтобы не создавать очереди каждый день у входа в Раду. Сотрудники УГО не проверяют у таких депутатов наличие сертификатов.

По состоянию на 15 ноября болеют коронавирусом шесть народных депутатов и более 20 сотрудников Офиса президента, добавил Стефанчук.

Руслан Стефанчук подписал распоряжение, согласно которому доступ в Верховную Раду с 15 ноября разрешен только вакцинированным или тем, кто имеет негативный ПЦР-тест, тест на антиген или справку о выздоровлении. В первый день новых правел нардепы конфликтовали с охраной в Раде.