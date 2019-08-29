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четверг, 29 августа 2019 15:08

"Оставляем мусоров": под Радой жгут файеры против Авакова

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  Активисты против переназначения Авакова. Фото: Ustinova Alexandra
Активисты против переназначения Авакова. Фото: Ustinova Alexandra

Под Верховной Радой Украины, на Банковой, митингующие зажгли файеры. Они против переназначения Авакова.

Митингующие требуют отставки главы МВД Арсена Авакова. С собой люди принесли файеры и плакаты с надписями "Лишаємо мусорів?", "Зе подзвони поповоду етого чєрта", - пишет депутат от партии "Голос" Александра Устинова.

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28 августа несколько сотен активистов пришли под стены Офиса президента с требованием лишить Арсена Авакова поста министра внутренних дел в новом правительстве. Президент Владимир Зеленский во время заседания фракции "Слуга народа" предложил временно оставить Авакова на посту.

Арсен Аваков руководит Министерством внутренних дел с февраля 2014-го. Работал в правительстве Арсения Яценюка, теперь - Владимира Гройсмана. Является одним из руководителей "Народного фронта".

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