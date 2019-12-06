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пятница, 06 декабря 2019 19:27

Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник

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Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Зеленский скоординировал позиции с Макроном по нормандскому формату ФОТО: rubryka.com

Решение вопроса по Донбассу для президента Зеленского может быть тактической победой, но стратегической ошибкой.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

Сейчас правительство реализует политику своих предшественников по Донбасса, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Почему во времена президентства Петра Порошенко не были внесены изменения в Конституцию?

- Предыдущая власть вопрос статуса Донбасса поставила на паузу в августе 2016 года. Тогда во время голосования за особый статус региона возле Верховной Рады разорвали гранату. Погибли четверо нацгвардийцев. У общества этот вопрос вызвал много эмоций. Минский процесс заморозили.

Сейчас настроения общества по отношению особого статуса Донбасса не слишком изменилось. Поляризация только возросла. Чтобы подготовить общество к конкретному сценарию, нужно было еще в 2015 году сформировать внутреннюю информационную политику с четкими месседжами. Но у государства не было общепринятых идей и концепций, видение решения конфликта и конечной цели по Донбассу.

Могут ли анонсированные министром иностранных дел изменения в Конституцию в дальнейшем привести к федерализации?

- Украина может не называться федерацией, но мы понимаем, что это будет страна с регионом, который будет иметь отдельный конституционный статус. То есть Украина будет уже не унитарной республикой, что может породить дальнейшие требования других регионов расширить и их полномочия тоже. Можно попробовать назвать это "углубленной децентрализацией", но де-факто - это все равно угроза для украинского суверенитета, потому что может привести к федерализации в дальнейшем.

Мне кажется, украинское правительство сейчас пытаются снизить значение переговоров в глазах общества, избегая слова "федерализация", как будто демонстрируют: вот смотрите - ничего страшного не произойдет. Федерализации не будет. Но это не значит, что не будет ее элементов.

Почему бы нам не предложить свой сценарий развития по Донбассу во время нормандской встречи 9 декабря?

- Власть не придумала другой стратегии, поэтому взялась реализовывать старый сценарий. На самом деле сейчас их несколько: первый - сохранить все так, как есть: ни войны, ни мира. Второй - попытаться договориться. Это то, что сейчас пытается делать украинская сторона, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. Третий - пойти на глубокую заморозку конфликта. То есть признать, что он продлится десятки лет.

Я не понимаю, куда спешит власть. Мы не готовы сейчас возвращать себе Донбасс, даже если завтра Россия выведет оттуда свои войска. Учитывая сложную ситуацию в политике, экономике, прогнозируемый мировой финансовый кризис в 2021 году, нам с этим спешить не стоит. Можем оказаться один на один с Донбассом в разгар кризиса.

Форсирование событий вокруг Донбасса и изменений в Конституции вызвано комбинацией факторов. Первый - президент Зеленский действительно хочет закончить войну. Второй - некоторые люди в его окружении хотят снова получить доступ к российскому рынку, а для этого - закрыть вопрос Донбасса. Третий фактор - давление Европы, которая тоже хочет восстановить торговлю с Россией.

О каком плане "Б" говорил советник президента Украины Андрей Ермак в случае, если Россия откажется договариваться по Донбассу?

- Речь шла о построении условной "стены". Надеюсь, этот план рассматривается, но у украинской стороны в приоритете не он. Мы должны заморозить конфликт, пока не разработаем стратегии. На переговоры по Донбассу нужно идти с сильной позицией.


Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. Об этом сообщил Офис президента Украины по итогам разговора Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макрона.

Автор: Таисия Алексеева
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