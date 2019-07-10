Оскорбленный секретарь горсовета подаст на президента в суд

Секретарь Бориспольского горсовета подаст на президента в суд.

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок собирается подать в суд на президента Владимира Зеленского.

Об этом чиновник заявил в интервью КП

Так, на вопрос о дальнейших действиях чиновника Годунок ответил: "Я завтра соберу пресс-конференцию и подам на него в суд. Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб".

Также чиновник заявил, что никакого разбоя, о котором говорил Зеленский, не было.

"Он прочитал в Интернете какую-нибудь глупость. Он сам сказал, что нашел что-то в Интернете и там обо мне что-то пишут. Так что, мне найти в Интернете, что там на него пишут, как он по роялю яйцами бьет или там, где он на наркомана похож или бухой. Поэтому никакого разбоя не было, я госслужащий", - сказал Годунок.

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10 июля президент Владимир Зеленский выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослав Годунок со встречи за то, что тот ранее был осужден. Перепалка между главой государства и чиновником произошла в Борисполе.