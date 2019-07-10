"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания

Годунок попытался апеллировать Зеленскому, однако вынужден был покинуть зал

Президент Владимир Зеленский выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослав Годунка со встречи из-за то, что тот ранее был осужден.

Перепалка между главой государства и чиновником произошла в Борисполе, где Зеленский 10 июля находится с рабочим визитом.

"Всегда прошу найти в интернете что-то о человеке, который очень кричит. Я тут прочитал, что секретарь Бориспольского городского совета ранее судимый за разбой, соединенный с нанесением тяжких телесных повреждений. Ярослав Николаевич, выйди отсюда, разбойник ты. Плохо слышишь меня? Выйдите, будете в райадминистрации кричать", - сказал Зеленский.

Годунок не согласился и вспомнил слова Зеленского на инаугурации о том, что "все мы президенты".

"Ты точно не президент. Потому что у президента нет криминала. Иди гуляй", - сказал Зеленский.

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Ярослав Годунок зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по 98-му округу от партии "Батькивщина".