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воскресенье, 21 февраля 2021 13:59

Оружие в Украине можно будет купить просто - МВД

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Оружие в Украине можно будет купить просто - МВД
В случае принятия законопроекта контроль за оружием, а также процедура ее приобретения существенно упростятся Фото: censor.net

Законопроект об обороте огнестрельного оружия, готовится к рассмотрению в Верховной Раде в первом чтении, предусматривает создание электронного реестра, а также вводит удостоверение владельца оружия.

В случае принятия законопроекта контроль за оружием, а также процедура ее приобретения существенно упростятся, сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко, передает Obozrevatel.

"Нам нужен закон, который бы регулировал учет оборота оружия и боеприпасов. Потому что ведомственный министерский приказ №622 уже морально устарел", - подчеркнул он.

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Мартыненко назвал две нормы, которые, по его мнению, являются наиболее важными в законопроекти №4335. Первый - это создание электронного реестра оружия.

"Это очень важно, потому что до сих пор реестр ведется на бумажных носителях. Здесь возникают вопросы с передачей информации из одной области в другую и тому подобное. Мы живем в XXI веке. Другого реестра, кроме бумажного, пока в нормативных документах не прописано", - пояснил он .

"В таком реестре должно отображаться все оружие, включая номерными частями к ней, "начиная от попадания в страну или с момента изготовления в Украине". Так можно будет просто отследить всю "историю" единицы. "Сегодня она поехала в тот магазин, она продалась назад, а потом тот перепродал ее дальше", - отметил советник министра. И добавил, что эта информация является закрытой для широкой общественности.

Вторая важная новация - введение в Украине удостоверений на право владения оружием по аналогии с водительскими удостоверениями. Процедура получения такого удостоверения также будет подобной - после обучения на соответствующих курсах.

При наличии удостоверения гражданин сможет сразу купить оружие в магазине, без получения разрешения в полиции и без дальнейшей регистрации. Все это будет происходить непосредственно при покупке.

"Торговая сеть проверяет, удостоверение настоящее, или у меня нет никаких запретов. Продавец сразу вносит в электронную базу, и оружие на мне", - пояснил Мартыненко.

"В законопроекти предусмотрено, что я получаю удостоверение на ту или иную категорию оружия, и дальше я могу покупать неограниченное количество стволов, но этой категории", - сказал он.

По его словам, ко второму чтению МВД еще будет работать с народными депутатами, чтобы улучшить законопроект.

"Я бы добавил еще больше предохранителей и холодное оружие", - отметил Мартыненко.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять за основу законопроект №4335 о легализации гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

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