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среда, 20 января 2021 23:34

Планируется легализовать оружие

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Планируется легализовать оружие
В Верховной Раде начали легализацию оружия. Фото: Укринформ

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять за основу законопроект №4335 о легализации гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

"Комитет по результатам голосования 10 голосами "за" при 4 воздержавшихся и 4 "против" принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу законопроект, наработанный рабочей группой комитета", - говорится в сообщении на сайте парламента.

Законопроект регулирует отношения, связанные с оборотом исключительно гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Вводится удостоверение владельца оружия, в котором указываются категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения, а на каждую единицу оружия внедряется технический паспорт, где указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.

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Напомним, одной из главных угроз для украинцев является коррупция. Поэтому Соединенные Штаты должны помочь побороть ее.

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