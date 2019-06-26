Организатора штурма на Евромайдане отпустили из СИЗО

Суд удовлетворил ходатайство адвоката Щеголева. Фото: Уніан

Обвиняемого по делу штурма Евромайдана экс-главу киевской Службы безопасности Украины Александра Щеголева выпустили из СИЗО.

Судья заявил, что решение суда апелляционному обжалованию не подлежит, пишет Insider.

В начале заседания защитники просили изменить Щеголеву меру пресечения на любой, не связанный с содержанием под стражей. Адвокат Валентин Рыбин сказал, что рисков нет. Он ссылался на 2 недавних решения Конституционного суда, в частности о возможности обвиняемым обжаловать меру пресечения.

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В то же время прокурор Александр Супрун подчеркнул, что не представлено никакой информации, которая бы опровергала риски.

Шевченковский суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и изменил меру пресечения Щеголеву. Теперь он под круглосуточным домашним арестом и должен носить электронный браслет.

Следствие установило 66 исполнителей, которые подозреваются в убийствах активистов на Майдане, из них 46 бежали в Российскую Федерацию. Остальные - под стражей. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.