ОПЗЖ не участвовала в секретном заседании СНБО

В засекреченном заседании приняли участие главы четырех фракций. Фото: rada.gov.ua

Фракция ОПЗЖ отказалась прийти на заседание засекреченного заседания СНБО в Верховной Раде.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на заседании находились представители четырех парламентских фракций, сообщает "24 канал".

Также были представители силовых структур, премьер-министр Денис Шмигаль и руководство Верховной Рады.

"ОПЗЖ отказалось от участия в этом мероприятии", - сказал Данилов.

Журналисты предполагают, что фракции представляли их руководители.

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Секретарь СНБО подтвердил, что сейчас за границей находятся 23 народных депутата.

Российского вторжения в Украину не будет ни 16, ни 17 февраля. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после совещания с депутатами, лидерами фракций и комитетов ВР.