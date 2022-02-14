ОПЗЖ не участвовала в секретном заседании СНБО

 
Ексклюзивы
1/5
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
1 Просмотров: 1638
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 927
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
2 Просмотров: 4950
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 8352
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Просмотров: 1197
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 2016
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4 Просмотров: 4563
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 4752
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1467
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 13806
Фото
Все фото
12
12
7
19
4
&quot;Карайте Путина, а не Украину&quot; - украинцы вышли встретить канцлера Германии в Киеве
"Карайте Путина, а не Украину" - украинцы вышли встретить канцлера Германии в Киеве
&quot;Не впускайте их назад&quot; - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
&quot;Алине Паш подрисовал победу Офис президента&quot; - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
Украина получила военную помощь от США
Украина получила военную помощь от США
Видео
Все видео
16 февраля станет Днем единения - Зеленский обратился к украинцам
16 февраля станет Днем единения - Зеленский обратился к украинцам
Журналиста, делавшего сюжет о Коломойском, угрожали зарезать
Журналиста, делавшего сюжет о Коломойском, угрожали зарезать
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
"Если какой-то Гиркин попытается захватить админздания - будет расстрелян без предупреждения" - Монастырский
"Если какой-то Гиркин попытается захватить админздания - будет расстрелян без предупреждения" - Монастырский
Канцлер Германии прилетел в Украину
Канцлер Германии прилетел в Украину
Интервью
1/5
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
1 Просмотров: 1656
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1791
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3150
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1341
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 189
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
понедельник, 14 февраля 2022 20:25

ОПЗЖ не участвовала в секретном заседании СНБО

  Комментировать
ОПЗЖ не участвовала в секретном заседании СНБО
В засекреченном заседании приняли участие главы четырех фракций. Фото: rada.gov.ua

Фракция ОПЗЖ отказалась прийти на заседание засекреченного заседания СНБО в Верховной Раде.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на заседании находились представители четырех парламентских фракций, сообщает "24 канал".

Также были представители силовых структур, премьер-министр Денис Шмигаль и руководство Верховной Рады.

"ОПЗЖ отказалось от участия в этом мероприятии", - сказал Данилов.

Журналисты предполагают, что фракции представляли их руководители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ

Секретарь СНБО подтвердил, что сейчас за границей находятся 23 народных депутата.

Российского вторжения в Украину не будет ни 16, ни 17 февраля. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после совещания с депутатами, лидерами фракций и комитетов ВР.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ОПЗЖ не участвовала в секретном заседании СНБО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
февраля

День святого Валентина: история возникновения самого романтического праздника мира

Миллиарды просмотров видео ежедневно - создали один из самых популярных интернет-сервисов в мире

В бедной стране нашли самый большой в мире алмаз

Самое читаемое
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
7
 1 Просмотров: 49434
&quot;Водки нет. Идите домой&quot; - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
19
 Просмотров: 13806
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам Просмотров: 10647
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
 Просмотров: 8902
Никитюк посветила бюстом, а участница &quot;ВИА Гры&quot; изгибалась в постели - что публикуют звезды в сети
Никитюк посветила бюстом, а участница "ВИА Гры" изгибалась в постели - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 8667
Политика
16 февраля станет Днем единения - Зеленский обратился к украинцам
16 февраля станет Днем единения - Зеленский обратился к украинцам
 1 Просмотров: 387
Будем реагировать – Данилов прокомментировал возможное признание Россией ЛДНР
Будем реагировать – Данилов прокомментировал возможное признание Россией ЛДНР Просмотров: 297
Журналиста, делавшего сюжет о Коломойском, угрожали зарезать
Журналиста, делавшего сюжет о Коломойском, угрожали зарезать
 1 Просмотров: 1260
"Слуга народа" проиграла выборы в ВР принципиальному сопернику – "УДАРу Виталия Кличко" техническим нокаутом
"Слуга народа" проиграла выборы в ВР принципиальному сопернику – "УДАРу Виталия Кличко" техническим нокаутом Просмотров: 531
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины 1 Просмотров: 3807
Больше всего комментируют
10
Украина может отказаться от НАТО - Пристайко
5
Экс-президент Польши хочет немедленно ехать в Киев защищать Украину
4
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
3
Alina Pash резко отреагировала на вопрос о поездке в Крым: "Это бесит"
2
Не так поняли - Пристайко объяснил скандальное заявление о НАТО
Голосов: 1500
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть