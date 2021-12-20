"ОПЗЖ=ФСБ" - офис бывших "регионалов" обрисовали

Перед входом написали: "Колаборанты"

В Харькове облили краской и расписали фасад офиса молодежного крыла городской организации ОПЗЖ.

Фото разрисованного фасада на переулке Мясной 19 декабря опубликовал Telegram-канал организации "Фрайкор", пишет "Укрінформ"

На дверях написали "Сепары", у входа в офис - "коллаборанты", на стене - "ОПЗЖ=ФСБ".

Пресс-секретарь организации "Фрайкор" Богдан Войцеховский рассказал, что фото им предоставили "неизвестные патриоты".

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сказали, что никакого заявления о происшествии не поступало.

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В июле депутат Харьковского городского совета от ОПЗЖ Андрей Лесык заявлял, что восстановил "знак дружбы" украинского и русского народов. Камень о "дружбе" активисты демонтировали через час.