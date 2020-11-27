Оправдали судью, который выносил незаконные приговоры майдановцам

Бывшего судью Виктора Кицюка оправдали. Фото: "Протокол"

Оправдали бывшего судью Печерского райсуда Виктора Кицюка, который незаконно судил участников Автомайдана во время Революции достоинства.

Приговор вынес Шевченковский районный суд Киева, передает "5 канал".

Судья Лидия Щебуняева объявила, что суд признал не доказанным обвинение Кицюка в вынесении заведомо неправомерного решения и во вмешательстве в систему автоматизированного распределения дел.

Указала, что недостаточно заслушанных свидетелей и доказательств прокуратуры.

25 ноября, несмотря на отсутствие потерпевшего, срочно провели дебаты. Адвокат потерпевшего предлагал допросить свидетелей. Этого не сделали.

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"Щебуняева "неожиданно" полностью оправдала Кицюка. Она не нашла состава преступления в осуждении невиновного, на основании рапорта, в котором нет ни одной подписи при отсутствии ни одного доказательства вины и доказательствах невиновности водителя. Вот такое "правосудие" - осудить невиновного, оправдать виновного", - заявил участник Автомайдана, член правления адвокационного центр Dejure Роман Маселко.

Высший совет правосудия оставил в должности судью Виктора Кицюка. Об этом в Facebook сообщил адвокат семей героев Небесной сотни Роман Маселко. "Высший совет правосудия отказалась освободить судью Кицюка. Здесь сработал прецедент Чауса, который ВРП создала год назад - за одно незаконное решение не наказывают. А другие - игнорируют".