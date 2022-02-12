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суббота, 12 февраля 2022 02:51

Спецтема: Враг возле украинской границы

ООН не призвала своих сотрудников покидать Украину

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ООН не призвала своих сотрудников покидать Украину
ООН не будет забирать своих сотрудников из Украины. Фото: Reuters

В Организации Объединенных Наций не разглашались никакие распоряжения по эвакуации ее сотрудников из Украины.

"Наш персонал продолжает находиться в Украине, и нет никаких изменений в нашей позиции", сообщил спикер Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

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Ранее он отмечал, что Генсек ООН Антониу Гутерреш отмечает необходимость дипломатического разрешения кризиса между Россией и Украиной и что любое нарушение границ суверенного государства противоречит международному праву.

США призвали своих граждан покинуть Украину в течение 24 – 48 часов. Это происходит на фоне роста угрозы со стороны России: страны призывают граждан к выезду.

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