Они работают: нардеп в Раде рассматривал бюстгальтер

Фото: Валентина Полищук, 24tv.ua

Во время заседания Верховной Рады в четверг народные депутаты развлекались в телефонах - кто-то переписывался, а кто-то выбирал купальники.

Фото опубликовал 24 канал

Внефракционный Андрей Аксенов рассматривал забавные купальники. Нардеп смотрел на бюстгальтер в виде глаз миньонов.

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Нардепы от "Слуги народа" Юрий Корявченков и ОПЗЖ Олег Волошин сидели в телефонах.

Депутат-"слуга" Галина Янченко вытирала планшет защитной маской.

4 ноября Верховная Рада назначила четырех министров. Алексея Резникова назначили министром обороны, Ирину Верещук - вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Юлию Свириденко - первым вице-премьером, министром экономики, Павла Рябикина - министром по вопросам стратегических отраслей. промышленности.