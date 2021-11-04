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четверг, 04 ноября 2021 20:10

Они работают: нардеп в Раде рассматривал бюстгальтер
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Андрей Аксенов рассматривал бюстгальтер.
Фото: Валентина Полищук, 24tv.ua
Олег Волошин с ОПЗЖ сидел в телефоне.
"Слуга" Галина Янченко вытирала планшет защитной маской.
Юрий Корявченков тоже сидел в телефоне.

Во время заседания Верховной Рады в четверг народные депутаты развлекались в телефонах - кто-то переписывался, а кто-то выбирал купальники.

Фото опубликовал 24 канал

Внефракционный Андрей Аксенов рассматривал забавные купальники. Нардеп смотрел на бюстгальтер в виде глаз миньонов.

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Нардепы от "Слуги народа" Юрий Корявченков и ОПЗЖ Олег Волошин сидели в телефонах.

Депутат-"слуга" Галина Янченко вытирала планшет защитной маской.

4 ноября Верховная Рада назначила четырех министров.

Алексея Резникова назначили министром обороны, Ирину Верещук - вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Юлию Свириденко - первым вице-премьером, министром экономики, Павла Рябикина - министром по вопросам стратегических отраслей. промышленности.

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