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четверг, 18 июля 2019 17:38

Окружному админсуду Киева удалось сохранить свою независимость и принципиальность - эксперты

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Окружному админсуду Киева удалось сохранить свою независимость и принципиальность - эксперты
Эксперты утверждают, что предыдущая власть так и не смогла подчинить себе Окружной админсуд Киева. Фото: 24 Канал

Юристы-эксперты считают, что Окружной админсуд Киева в ходе судебной реформы бывшего президента Петра Порошенко продемонстрировал принципиальность и независимость от власти, принимая свои решения.

Об этом они сказали Українським Новинам.

По словам адвоката Петра Бойка ОАСК демонстрировал наибольшую независимость во времена власти Порошенко.

"Во-первых, Павел Вовк (глава суда) и сам пострадал от тогдашней власти, поэтому он постоянно находился в оппозиции и принимал принципиальные решения. Не всегда они были взвешены в плане юридической плоскости, но независимы и принципиальны", - сказал юрист.

Он отметил, что ОАСК удалось выстоять, несмотря на давление властей.

"На ОАСК, конечно же, совершалось давление, и на главу суда, в частности. Одним из таких элементов был обыск в суде. Это было явное давление на главу суда, чтобы его дисциплинировать, когда человек находился под угрозой уголовной ответственности. Но он выстоял", - отметил адвокат.

Бойко добавил, что свою независимость от власти демонстрировал также и Печерский суд Киева.

В свою очередь, адвокат Александр Дульский считает, что есть множество судей, которые в ходе судебной реформы не дали себя уничтожить.

"Я бы не отождествлял судьи и суды. Определенные судьи не дали себя уничтожить. Очень много судей по делам Евромайдана находятся на крючке с 2015 года, но при этом, такие судьи принимают решения, невыгодные действующей власти. Это свидетельствует об одном - их не смогли запугать, уничтожить или убедить", - считает Дульский.

По его мнению, власть пыталась подчинить себе судей Окружного админсуда, но ей это не удалось.

"Это инстанция, когда государство должно иметь свой рычаг влияния через административную юрисдикцию, но, тем не менее, можно вспомнить дело Борислава Розенблата. Руководитель суда Вовк постановил решение о незаконных действиях НАБУ во время задержания Розенблата при вылете из Украины. Это все было полгода назад, на пике борьбы с коррупцией и подготовки к выборам президента. Судьи не побоялись, потому что были очевидные нарушения. Это историческое решение, так как была дана оценка конкретному процессуальному действию, в тот момент, когда досудебное расследование не было завершено", - сообщил юрист.

Дульский отметил, что свою принципиальность демонстрировал и Шевченковский суд столицы.

"У них в производстве есть дело о разворовывании НДС Клименко. Прокуроры пытались склонить суд и применить меры пресечения к фигурантам", - сообщил он.

Эксперт убежден, что если по отношению к судьям прекратить давление и уголовное преследование, если бы выполнялись их гарантии, то никто бы никогда не ткнул пальцем в сторону суда.

Адвокат Владислав Белоцкий поддержал своего коллегу в плане принципиальности ОАСК.

"Мне кажется, что одним из таких судов (который выстоял в ходе реформы, - ред.) является Окружной административный суд Киева, поскольку очень часто под ним собираются активисты при принятии того или иного решения. По моему мнению, это попытка оказывать влияние на суд таким образом, поскольку большая часть решений, которые принимает это суд, остаются в силе. Мне кажется, это как раз тот пример принципиальности принятия законных решений именно по букве закона, а не потому что так хочет общество или отдельно взятые какие-то лица", - сказал юрист.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Пилипенко считает, что Окружной админсуд Киева не был подконтрольным власти Порошенко и принимал решения, которые были ей невыгодны.

60% населения негативно оценивает судебную реформу Порошенко.

Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду новый законопроект о судебной реформе.

Українські новини
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18
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