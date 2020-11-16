Окружной админсуд просят отменить карантин выходного дня

Из-за нарушения карантина выходного дня полиция составила почти 2 тысячи админпротоколов. Фото: Украинская правда

Окружной административный суд Киева получил 3 иска об отмене карантина выходного дня.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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С исками обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр. Ответчиком в каждом из исков указанный Кабмин.

Суд просят отменить постановление правительства о карантине выходного дня, так как, по мнению истцов, ограничения негативно повлияют на деятельность учреждений культуры и приведут к потерям около 50% их доходов за выходные дни. Суд решает, открывать ли производство по этому делу.

С 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта. В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. Соответствующую рекомендацию парламент предоставляет Кабмину.