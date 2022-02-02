Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента

Арахамия всегда не любил Трухина, говорит политолог. Фото: Василь Артюшенко, ZN.UA

Во фракции "Слуга народа" происходят разборки, кто ближе к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Небоженко, комментируя резонанс вокруг ДТП с нардепом Александром Трухиным.

"Это разборки внутри фракции. Арахамия (Давид Арахамия, председатель фракции "СН". - Gazeta.ua) всегда не любил Трухина за его мнимый аристократизм, близость к президенту. Воспользовались опубликованным видео для того, чтобы избавится от Трухина и заняться его ролями", - отметил эксперт.

В руководстве фракции "не думают о негативной оценке восприятия власти".

"В этой ситуации больше всего страдает президент. Который "ляпнул" о том что, мало ли какие бывают автодорожные аварии. Это делает его более уязвимым, чем самого Трухина", - говорит Небоженко.

Ни генерального прокурора Ирину Венедиктову, ни министра внутренних дел Дениса Монастырского не уволят с должностей, считает эксперт.

"На всех, кого назначает персонально президент, никакое видео не повлияет. На него же не может повлиять даже парламентское расследование", - говорит политолог.

"Речь шла о том, как отодвинуть Трухина от Зеленского. И Арахамия этого добился. Вместо Трухина появится другой человек, который будет заниматься "экономическими проблемами" президента", - говорит Небоженко.

Когда случилась ДТП, внутри президентского окружения не было решения по нардепу. Теперь появилось.

"Но это не значит, что его посадят в тюрьму. Человек, имеющий для взятки 150 тысяч, не может сесть", - отметил политолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети

Трухин вряд ли сложит мандат, считает эксперт.

"А нам остается только возмущаться деятельностью депутата", - говорит Небоженко. Прогнозирует, что власть сменит резонанс от ДТП каким-то другим "искусственным информационным артефактом".

"Офис президента научился негативно влиять на общественное мнение и отвлекать людей от серьезных проблем. Он не научился позитивно влиять, укрепляя интерес к личности президента, власти. Буквально через какое-то время появится какая-та новая тема и мы все забудем о Трухине. А он останется депутатом.

Среди депутатов-"слуг народа" мало политиков. Нет таких, которые как-то иначе бы голосовали. Это не политики, а случайный набор людей", - резюмирует политолог.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе прошлого года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с Денисом Монастырским. На следующий день нардепа исключили из партии "Слуга народа". А Давид Арахамия заявил о созыве внеочередного заседания Верховной Рады.