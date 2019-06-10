Охрана Зеленского толкала журналиста

Охрана президента Владимира Зеленского толкала журналиста, которая пришла на съезд "Слуга народу".

В день съезда партии "Слуга народу" охрана президента Владимира Зеленского толкала представителя СМИ.

Об этом в видеоблоге рассказала журналист Оксана Денисова.

Журналист попыталась подойти к президенту, но бодигарды ее отталкивали.

"Так ловко толкались, что прервали трансляцию", - написала Денисова в Facebook.

"Сам Зеленский после этого позволил пойти вместе с ним. Видео уже не писалось. Я спросила: что в его списке делает менеджер телеканала Коломойского Александр Ткаченко? Зеленский сказал, что Ткаченко "независимый журналист". Я говорю: ну как же он независимый, если он работает на канале одного из олигархов? А он говорит: все каналы принадлежат олигархам", - рассказала журналист.

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7 июня президент Владимир Зеленский провел закрытую встречу с украинскими журналистами. Встреча состоялась в резиденции "Залісся".