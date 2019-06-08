С шаурмой и вином: Зеленский встретился с журналистами

Зеленский провел закрытую встречу с украинскими журналистами. Фото: Facebook.

7 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с украинскими журналистами. Встреча состоялась в резиденции Залесье.

Присутствующие на встрече представители украинских СМИ поделились своими впечатлениями и опубликовали фотографии с запада на свои страницах в фейсбуке.

О чем говорили - никто не писал. Поскольку встреча проводилась в формате офф-рекордз. А каждый из участников получил индивидуальное приглашение.

Встреча не анонсировалась для широкой публики, передает ТСН.

"Президент Зеленский встретился с медийщиками. Неформально в резиденции Залесье. Кресла-мешки на поляне, шаурма, фрукты / клубника / вино / кофе / чай. Разговор офф-рекордз. О ситуации в стране его глазами и планах", - пишет председатель Наблюдательного совета НСТУ Светлана Остапа.

На вопрос, собирается Зеленский проводить открытую пресс-конференцию для всех журналистов, глава государства "не слишком уверенно" ответил, что даст ее на 100 дней президентства.

На встрече присутствовали практически все сотрудники АП из его команды.

"Я получила ответы - как положительные, так и отрицательные - на некоторые свои вопросы к новому президенту, как на заданные, так и не заданы. У меня осталась тревога по поводу некоторых затронутых в ходе встречи проблем", - отметила шеф-редактор Detector Media Наталья Лигачева.

"Что могу сказать - те, кто ползал перед Порошенко, пытаются зарекомендовать себя и перед Зеленским. Похоже, в надежде, что их лучшие качества будут актуальны и в цене и при этой власти", написал о встрече и журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач .

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