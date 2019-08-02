Офис президента выдвинул Кличко ультиматум

В Офисе президента ему сказали, что должен сделать, чтобы сохранить должность. Фото: gdb.rferl.org

Если мэр Киева Виталий Кличко будет придерживаться определенных условий, то сможет в дальнейшем быть председателем КГГА.

Такие требования назвали в Офисе президента, рассказал Кличко в интервью "РБК-Україна".

"Господин (Андрей. - Gazeta.ua) Богдан сказал, что" только в том случае, если вы покажете эффективную работу в борьбе с коррупцией, мы готовы будем пойти вам навстречу и оставить на должности", - отметил Кличко.

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Мэр добавил, что в КГГА есть служба внутреннего аудита, которая проверяет все департаменты и структуры.

"И массу документов мы передали в правоохранительные органы. Если у вас есть факты, я буду благодарен, предоставьте их, будем вместе бороться с коррупцией ", - добавил он.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для борьбы с "зеленой чумой".