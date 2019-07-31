Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с "зеленой чумой"

Ляшко заявил об объединении с Кличко. Фото: Politeka.net

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для борьбы с "наступлением зеленой чумы".

Об этом Олег Ляшко сказал в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

"Я предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление зеленой чумы на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал "так" (на видео Ляшко показал поднятый вверх большой палец - Gazeta.ua). Я обращаюсь ко всем другим лидерам партий, давайте объединяться, отбрасывать противоречия для того, чтобы стать сильнее и защитить Украину от зеленой чумы ", - добавил Ляшко.

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Выборы 21 июля заводят в парламент 5 партий - президентскую "Слугу народа", "Оппозиционная платформу - За жизнь" Медведчука-Рабиновича, "Батькивщину" Тимошенко, "Европейскую солидарность" Порошенко и "Голос" Вакарчука. В парламент не попадает партия Олега Ляшко, "Самопомощь" и еще с десяток мажоритарщиков, которые проработали в Раде не один созыв.