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Офис президента превратился в офис Ермака

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Офис президента превратился в офис Ермака
Ермак в должности руководителя ОП - с февраля позапрошлого года. Фото: president.gov.ua

Возле руководителя Офиса президента Андрея Ермака постепенно становится все меньше людей, которые позволяют себе спиной доносить президенту Владимиру Зеленскому какую-то информацию. Об этом пишет "Українська правда"

В кулуарах украинской политики ходит шутка, что Офис президента следует переименовать в Офис председателя Офиса президента.

Ермак свел к нулю влияние на Зеленского даже такого его близкого друга как Сергей Шефир. Человека, с которым Зеленский прошел весь путь от создания "Квартала 95" к президентству.

Публичным признаком, что Шефир потерял вес, стала отставка Авакова, которого тот защищал до последнего. А в августе между Зеленским и его первым помощником произошла крупная ссора. Шефир, якобы, даже вывоз вещи из Офиса и демонстративно не появлялся на Банковой.

Сейчас Шефир продолжает работать на своей должности.

"По сравнению с тем, что было раньше - Шефир не влияет почти ни на что. Он может сказать свое мнение, он прикольный вообще мужик. Но создается впечатление, что даже Маша (Мария Левченко, помощница Зеленского, которая отвечает за его график и физически находится с президентом в одном кабинете) больше влияет, чем Сергей", - делится наблюдением источник из окружения Зеленского.

Из попыток иметь по всем вопросам свое мнение начались проблемы у одного из заместителей Ермака Андрея Смирнова, который отвечает за работу с судами.

У Смирнова давно прохладные отношения с Ермаком. Пожалуй, еще со времени, когда Ермак привел на Банковую Олега Татарова, который курирует правоохранительный блок в Офисе. Смирнов принял это назначение как попытку создать ему противовес и отношения с коллегами не задались.

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Добавляло напряжения и то, что Татаров остается в тесных отношениях с бывшим соратником Януковича Андреем Портновым, адвокатом которого в свое время Татаров был.

У Смирнова с Портновым конфликт, который начался еще во времена Богдана.

"Портнов когда вернулся в Украину, вел себя как будто ничего не произошло - звонил судьям, делал вид, что он что-то контролирует, давал указания. А Богдан со Смирновым всех потом перенабирали и кричали: не вздумайте слушать этого г**дона", - рассказал собеседник на Банковой.

Вопрос о Смирнове пока подвешен, руководитель Офиса претворяет дружбу со своим подчиненным, хотя выглядит, что увольнение лишь вопрос времени.

По данным издания, на место Смирнова рассматривают кандидатуру бывшего заместителя начальника управления "К" СБУ Владимира Рыбачука, который отвечал за борьбу с коррупцией в судах.

Большинство собеседников во фракции "СН" и на Банковой сходятся во мнении, что после Смирнова, скорее всего, поступит очередь на выход другого заместителя руководителя Офиса Кирилла Тимошенко. Ермак не теряет случая напомнить, кто в Офисе главный. Например, возглавил президиум Конгресса местных и региональных властей, хотя планировалось, что возглавить ее должен был Тимошенко, курирующий региональную политику.

"Ермак Кирилла за день до представления перед фактом поставил, что сам будет председательствовать в конгрессе", - говорят источники в окружении Зеленского.

"Кирилла довольно сложно сковырнуть, так как он эффективен в "Большом строительстве". Зеленский к нему вообще хорошо относится, и на этом Кирилл пока держится", - говорит член Зе!Команды.

Ранее СМИ сообщали, что Ермак и Татаров воспользовались отпуском Шефира и продавили через Зеленского идею обезглавливания вертикали Ивана Баканова в СБУ.

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