Офис президента не ответил Bellingcat по поводу дела "вагнеровцев"

Христо Грозев считает, что ФСБ не знала о деле. Фото: РБК

Расследователи Bellingcat не получили ответа от Офиса президента по поводу задержания "вагнеровцев".

Украинская власть могла бы узаконить доказательную базу, сразу признав эту операцию, сказал главный расследователь Bellingcat Христо Грозева в интервью "Радио НВ".

"До сих пор мы не получили официального ответа. Но после нескольких попыток оставили это. Когда закончим документальный фильм, еще раз в последнюю минуту обратимся за комментарием", - сказал он.

Грозев не считает, что операцию "слили". Офис президента мог сделать легитимные, но ложные действия, которые тогда казались правильными.

"Для меня самая большая ошибка - полусорванную операцию не превратили в огромный плюс для Украины. Называя операцию операцией, публикуя сразу все. Тысячи минут слов признаний наемников - это дало бы доказательную базу многим судебным делам, которые сейчас идут, в том числе в Гааге и Страсбурге. Для меня важнее было бы показать, насколько унизительной эта операция была для российских спецслужб. Потому что все это прошло мимо них, они ничего не поняли", - добавил он.

Украинская власть могла бы показать, что собрали достаточно сведений, унижающих российскую сторону и их спецслужбы.

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"Я не согласен и готов спорить, что операцию нельзя было завершить из-за того, что ФСБ знала о ее проведении и как-то смогла бы среагировать, опорочить ее на последнем этапе. Этому противоречат данные, которые мы собрали. ФСБ не понимала ничего и после ареста этих 33 человек, и после того, как белорусская сторона их передала России. Убеждение украинской стороны в том, что ФСБ знала, ошибочно. ФСБ ничего не знала", - сказал Грозев.

29 июля 2020-го белорусские правоохранители задержали 33 российских боевиков частной военной компании Вагнера в санатории под Минском. 14 августа стало известно, что их выдали Москве. 28 из арестованных наемников РФ воевали против украинской армии на Донбассе. Причастны к сбитому малайзийскому боингу МН-17 и украинскому самолету Ил-76, когда погибли 49 военных.