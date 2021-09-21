Офис президента: Арестович лечит украинцев

Ермак назначил Арестовича своим советником в декабре прошлого года. Фото: Facebook.com/alexey.arestovich

Внештатный советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович "лечит" украинское общество.

Об этом заявил еще один советник Ермака Михаил Подоляк в интервью "Главком".

"Именно Арестович публично проговаривает непростые темы, которые общество предпочитает годами замалчивать", - сказал Подоляк и назвал Арестовича "психотерапевтом" для украинцев.

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"Если мы не можем говорить о том, что действительно беспокоит, то болезни прогрессируют.

Да, Алексей часто сознательно провоцирует. Вытягивает на себя негатив, а потом спокойно, взвешенно, тонко работает с этим. Парадоксально, но именно Арестович лечит наше общество от традиционных медийных истерик, предоставляя ему возможность проговорить непростые вещи. Как в кабинете психотерапевта", - заявил советник Ермака.

В декабре 2020-го Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны. В июле этого года Арестович называл украинское законодательство о языке "репрессивным" и заявлял о предоставлении русскому языку статуса регионального. Также советник руководителя ОП заявлял, что изменил бы название государства на "Русь-Украина", предлагал называть украинский язык "руським".