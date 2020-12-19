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суббота, 19 декабря 2020 19:48

Одиозный председатель ОАСК Волк получил 1,3 млн грн месячной зарплаты

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Одиозный председатель ОАСК Волк получил 1,3 млн грн месячной зарплаты
НАБУ инкриминирует Вовку создание преступной организации. Фото: Facebook

Председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк задекларировал в марте заработную плату 1 млн 371 тыс. 186 грн. Об этом сообщил проект Автомайдана "PROSUD" в Twitter

"И это учитывая тот факт, что с началом карантина зарплату судьям и другим госслужащим ограничили до 47 тыс. грн в месяц", - пишет "PROSUD".

Согласно декларации за 2019 год заработная плата Вовка в ОАСК составила 628 тис.191 грн, сообщает "Українська правда"

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В сентябре НАБУ опубликовало записи разговоров главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах.

В июле Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, захват государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей.

Также разговоры судей ОАСК НАБУ публиковало в прошлом году.

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