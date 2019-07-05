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пятница, 05 июля 2019 15:13

Одиозный Кузьмин требует снять Парубия с выборов

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Автор: Сергей Ковальчук
  Парубий идет вторым номером ЕС
Парубий идет вторым номером ЕС

Бывший первый заместитель генпрокурора времен Виктора Януковича Ренат Кузьмин требует от ЦИК отменить регистрацию председателя Верховной Рады Андрея Парубия на парламентских выборах.

Об этом Парубий сообщил на брифинге после пленарного заседания.

"Он требует меня снять с выборов, Ренат Кузьмин", - сказал спикер парламента.

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Андрей Парубий баллотируется в Верховную Раду по списку партии "Европейская солидарность". Внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля.

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