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вторник, 01 февраля 2022 18:45

Одиозному судье Чаусу разрешили выходить на улицу за 717 тыс. грн

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Одиозному судье Чаусу разрешили выходить на улицу за 717 тыс. грн
Раньше Чаус находился под домашним арестом. Фото: "Радіо Свобода"

Обвиняемому в получении $150 тыс. взятки бывшему судье Днепровского районного суда города Киева Николаю Чаусу изменили меру пресечения.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Судьи Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук, Алексей Кравчук и Инна Билоус назначили Чаусу 717 900 грн залога.

Ранее Чаус находился под круглосуточным домашним арестом, назначенным ему в августе прошлого года.

"Теперь любое лицо должно внести залог в течение пяти дней. Если деньги внесут, Чаус сможет свободно передвигаться по Киеву. При этом он и дальше должен придерживаться ряда обязанностей, в том числе воздержаться от общения со свидетелями, сдать паспорт и носить электронный браслет. . Срок действия обязанностей - два месяца", - пишут активисты.

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Во время избрания меры пресечения Чаус заявил, что с августа его якобы трижды хотели уничтожить. На случай убийства он передал какие-то доказательства должностным лицам в Украине, чтобы их объявили с трибуны Верховной Рады. Также направил их правозащитным организациям и стражам порядка из Молдовы.

Также заявил, что подал заявление в Дарницкое управление полиции о похищении в 2016 году. Сказал, что ранее открытое производство СБУ по этому факту расследуется с нарушением подследственности.

Суд рассматривает дело с конца ноября. За это время заседание несколько раз переносили из-за проблем Чауса со слухом.

Николая Чауса разоблачили на взятке детективы НАБУ в августе 2016-го. Верховная Рада разрешила его арестовать, однако Чаус сбежал из Украины. Был в международном розыске. Позже его задержали в Молдове, но не выдали Украине.

30 июля экс-судью нашли в Винницкой области. По данным СМИ, его сначала задержала полиция. После этого туда приехали сотрудники СБУ и бывшего судью увезли в неизвестном направлении.

Вечером 3 августа работники НАБУ задержали Чауса во время визита в больницу "Феофания".

На следующий день Высший антикоррупционный отправил экс-судью под круглосуточный домашний арест. Чаус заявил, что его похитили с целью убийства и он сбежал, пройдя 50 км пешком. А затем добровольно сдался СБУ. В январе Чаусу продлили домашний арест до февраля.

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01
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