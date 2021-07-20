Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский

Монастырский сделал заявление относительно расследования дела Шеремета. Фото: ua.news

Новый министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал дело об убийстве Павла Шеремета.

Пресс-служба МВД опубликовала его заявление 20 июля, в годовщину гибели журналиста.

Монастырский указал на то, что дело против Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко сейчас находится в суде. Он призвал дождаться решения суда.

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"Именно от двух судей и трех присяжных, отобранных стороной обвинения и стороной защиты, зависит судьба трех подозреваемых в гибели Павла Шеремета. Только после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализме следствия", - заявил министр.

Монастырский отметил, что его позиция по делу Шеремета "искренняя и открытая", и напомнил, что уже озвучивал ее с трибуны Верховной Рады.

"Поэтому родные, близкие, украинское общество - все мы должны дождаться решения суда, который установит истину в этом деле", - заявил он.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х и 2000-х - руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", а также на радио "Вести". Взрыв на пересечении ул. Ивана Франко и ул. Богдана Хмельницкого прогремел около 07:45. В салоне красного Subaru находился Шеремет. Из-за несовместимых с жизнью травм он скончался в "скорой". В причастности к убийству подозревают ветерана АТО и музыканта 41-летнего Андрея Антоненко, детского кардиохирурга 40-летнюю Юлию Кузьменко и военную медсестру 26-летнюю Яну Дугарь. Но достаточных доказательств их вины следствие не имеет. Общественность требует найти и наказать настоящих заказчиков и исполнителей убийства.