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Обвиняемые по делу о "Кузницы на Рыбальском" обратятся в ЕСПЧ из-за политического давления - адвокаты

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Обвиняемые по делу о &quot;Кузницы на Рыбальском&quot; обратятся в ЕСПЧ из-за политического давления - адвокаты
Адвокаты: "Затягивание дела по "Кузнице на Рыбальском" приводит к нарушению прав человека". Фото: Экономическая правда

Подозреваемые по делу о "Кузнице на Рыбальском" подадут иск в Европейский суд по правам человека из-за политических преследований.

Об этом во время брифинга сообщили адвокаты Илья Новиков и Грегори Туан дит Дюдон.

Адвокат Илья Новиков сообщил, что по информации защитников подозреваемые находятся под стражей в течение почти месяца и за это время не осуществлено соответствующих следственных действий.

"За все это время следствие не проводило ни допрос, ни каких-либо следственных действий. И я не могу, и мои коллеги не можем воспринимать эту ситуацию не иначе как пытки и моральное давление на арестованных. Учитывая контекст ситуации мы понимаем, что единственная цель такого давления может быть попытка заставить их дать ложные показания против Петра Порошенко. Мы понимаем, что единственной целью, почему следствие, которое настаивало на аресте, сейчас не спешит провести эти допросы, есть то, что они не поддались этому давлению", - сказал он.

По словам адвоката Грегори Туант дит Дюдона затягивание рассмотрения этого дела приводит к нарушению прав человека. "Этот факт нарушает прямо много статей Европейской конвенции прав человека. Это также прямо указывает на напряженный политический контекст на ситуацию, которая сложилась для унижения, осквернения образа предыдущей администрации и предыдущего президента. Все недостатки объясняются тем, что президентом тогда был Порошенко", - сказал он.

"Я обеспокоен критическим положением и напряженным контекстом, а также скрытыми мотивами, стоящими за этим процессом. Нас беспокоит то, что обвинение не опирается на какие-то доказательные материалы, доказательства вины. Это проявляет прямо политическую мотивацию дела", - отметил Грегори Туант дит Дюдон.

"Следственный судья Соколов установил небывалого размера залог. Это прямой признак, что все, что нужно прокуратуре - это обвинить во всех грехах и преследовать именно работников предыдущей администрации. Мне кажется, что это слишком важное дело и властные органы Совета Европы рассмотрят этот случай очень внимательно. Потому что здесь возникают очень важные вопросы по поводу уважения к правовластию, что в свою очередь, является основой национальной демократии по стандартам Совета Европы", - подчеркнул адвокат.

По словам Новикова, сумма залога, назначена Печерским судом, является беспрецедентной для Украины и вопреки законодательству несопоставима с материальным положением подозреваемых. "Залог в сумме более 400миллионов гривен - это не только самая большая сумма залога для Украины. Если бы дело рассматривалось в США, то такой размер залога вошел бы в первую десятку за все время, и был бы на четвертом, пятом, шестом и седьмом местах", - сказал Новиков.

Кроме этого, Илья Новиков отметил, что прокуроры не явились на рассмотрение апелляции 29 июня и Офис Генерального прокурора не смог предоставить разъяснения причин неявки прокуроров.

"Апелляционный суд Киева должен был рассмотреть апелляцию на эти аресты. Этого не произошло. Прокуроры не явились на заседание, и когда депутаты "Европейской Солидарности" пришли в Офис Генерального прокурора, чтобы выяснить почему прокуратура проигнорировала заседание по делу Павловского, объяснений, которые бы удовлетворили, предоставлено не было", - сказал он.

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