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воскресенье, 01 сентября 2019 16:18

Обсудили Донбасс и сотрудничество: Зеленский встретился с руководителями европейских государств

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Обсудили Донбасс и сотрудничество: Зеленский встретился с руководителями европейских государств
Зеленский поехал в Польшу с официальным визитом. Фото: UA | TV

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с президентом Литвы Гитанас Науседа. Во время визита в Польшу мужчины обсудили экономическом и инвестиционном сотрудничестве.

Зеленский пригласил Науседа посетить инвестиционный форум в Мариуполе и предложил принять участие в процессе восстановления Донбасса, сообщается на сайте главы государства.

Также в этот день Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Королевства Бельгия Шарлем Мишелем. Он поблагодарил бельгийцу за помощь государства в реабилитации ветеранов войны в Донбассе.

Шарль Мишель положительно оценил возобновление переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках Нормандского формата. Поддержал стремление украинской власти активизировать борьбу с коррупцией.

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"Мы действительно будем внедрять реформы. Мы выбрали европейский путь. Мы уверены, что с вашей помощью, с привлечением инвестиций и специалистов достигнем успеха", - отметил Владимир Зеленский.

Встречи представителей государств проходила в рамках мемориальных мероприятий к 80 годовщине начала Второй мировой войны, проходящих в польской столице Варшаве. Зеленский приехал в преддверие. Уже встретился с президентами Польши Анджеем Дудой, Грузии Саломе Зурабишвили и польскими политиками Станиславом Карчевский и Матеушем Моравецкий. В планах Зеленского общения с представителями бизнеса и украинскими студентами в Польше.

1 сентября 80 лет назад началась Вторая мировая война. Ее называют самой кровавой и самой масштабной в истории человечества. В тот день на территорию Польши вошли около 1,5 млн немецких солдат. Вторжение происходило вдоль почти всей границы при активной поддержке авиации и артиллерии.

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