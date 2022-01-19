Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин

Фото: Facebook

Сегодня, 19 января, христиане восточного обряда празднуют Крещение Господне или Богоявление.

Верующие вспоминают, как святой Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа.

Православная церковь Украины сообщала, что ныряние в ледяную воду на Крещение не является давней украинской традицией. Историки связывают такой обычай с россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани.

"У нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было. Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционные" массовые ныряния украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня. Абсолютно ошибочно суждение, будто купание в ледяной воде после водосвятия "смывает" все грехи", - пишет ПЦУ.

Gazeta.ua предлагает подборку фото, как политики сегодня купаются.

Видео возле проруби выложил народный депутат из группы "Партія "За майбутнє" Сергей Рудык. "Всех с Крещением! Здоровья, счастья и добра!!!" - написал.

Купалась в ледяной воде в Киеве народный депутат от "Слуга народу" Галина Янченко. "Нырять в прорубь на Крещение для меня хорошая традиция последних 15 лет. В этот день вода действительно целебная, еще ни разу не заболела после купания. Лишь легкий шок", - рассказала.

А бывший исполняющий обязанности генпрокурора, нардеп двух созывов Виктор Чумак купался за границей.

"Христос крестится! В реке Иордан! Я к этим словам отношусь очень ответственно и стараюсь, в последнее время, подбирать водоемы, которые соответствуют иорданскому температурному режиму 19 января. Правда проруби немного великоваты", - написал.

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Погружался в ледяную воду в поселке Крыве Озеро вблизи Киева бывший глава Администрации президента Януковича, нардеп из ОПЗЖ Сергей Левочкин. Фото опубликовал ТаблоID.

Также купался его коллега по фракции, нардеп Илья Кива. Залезал в воду в два ночи.

Влезал в прорубь и любитель белорусского диктатора Лукашенко, бывший член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко.

Также в холодную воду погружался экс-спикер Владимир Литвин, известный скандальным голосованием за харьковские соглашения с Российской Федерацией.

В Черном море купался мэр Одессы Геннадий Труханов. На пляже поставили самовар.

Тем временем во Львове отменили общегородское освящение воды на одном из пляжей. Причина – рост заболеваемости Covid-19.