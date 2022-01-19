Во Львове из-за Covid-19 отменили давнюю крещенскую традицию

Во Львове отменили освящение воды из-за Covid-19. Фото: УНИАН

Во Львове было отменено общегородское освящение воды на пл. Рынок по случаю Крещения. Причина - рост заболеваемости Covid-19.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

В течение 19 января желающие смогут набрать необходимое количество освященной воды на пл. Рынок. 18 января там должны были установить резервуар для воды объемом 1500 л. Утром 19 января его наполнят водой.

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"Учитывая увеличение динамики заболеваемости Covid-19, в этом году во Львове не будет традиционного освящения воды. Чтобы избежать большого скопления людей, отцы проведут чин освящения с самого утра 19 января. Следовательно, в течение дня желающие могут прийти на пл. Рынок и набрать священной воды из резервуара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году чин водосвятия согласно графику возглавит епископ Украинской епархии Армянской апостольской церкви Маркос Оганесян.

Общегородское освящение воды на Крещение во Львове отменяли и в прошлом году. Причиной стал карантин, действующий в Украине из-за пандемии коронавируса. Традиция освящения воды на центральной пл. Рынок существует более десяти лет. Каждый год 19 января на площади проводились богослужения, присутствовали священники разных конфессий и собирались сотни людей. 17 января во Львовской области подтвердили 870 новых случаев Covid-19, из них больных львовян - 529.