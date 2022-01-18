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среда, 19 января 2022 05:30

Сегодня Крещение Господне. Это один из величайших праздников

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Сегодня Крещение Господне. Это один из величайших праздников
Христиане верят, что в этот день в реке Иордан Иисуса Христа крестил Иоанн Предтеча. ФОТО: pixabay.com

Сегодня отмечается Крещение Господне — один из величайших христианских праздников. В церквях с утра проходят торжественные богослужения и освящается вода.

Верующие вспоминают, как святой Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа. Сын Божий пришел к водоему в 30-летнем возрасте. Отправился к берегу, когда святой Иоанн рассказывал о приходе в мир Мессии другим людям, которые тоже собрались креститься.

"Он стоит посреди вас", - вдруг сказал Иоанн и все обратили внимание на Иисуса из Назарета, говорится в Евангелии от Матфея.

До сих пор Сына Божия мало кто знал. Когда Иисус подошел к воде, Иоанн переспросил - действительно ли он должен его крестить?

"Допусти это теперь, потому что так должно быть", - ответил Спаситель.

Во время таинства крещения на Иисуса Христа сошел Святой Дух в виде голубя. Послышался голос с неба: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже благоволих". Этот эпизод называют Богоявлением во время Крещения Господня. Также 18 января среди украинцев принято называть Водокрещением.

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"Тот, кто крестить водой послал меня, поведал: Над Кем Духа увидишь, что восходит и остается на Нем, это есть Крестящий Духом Святым. И я видел, и свидетельствовал, что Он Сын Божий", - заявлял позже Иоанн Креститель.

Вчера христиане отмечали Крещенский святой вечер. По аналогии с последним вечером перед Рождеством, люди пытались соблюдать строгий пост до первой звезды, а затем садились ужинать семьей. На столе должны были быть только постные блюда и кутья с самой простой заправкой. Из-за обычных блюд такой ужин в народе принято называть "голодной кутьей".

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