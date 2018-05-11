Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР

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В сеть выложили сообщения с телефона нардепа-беглеца Александра Онищенко, в которых говорится о голосовании за законы в парламенте в обмен на деньги.

Сообщение обнародовали журналисты "Слідство.Інфо", которые встретились с Онищенко во Франции.

Через нардепа окружение президента передавало информацию, за что нужно проголосовать, а после положительного результата через него же осуществлялся расчет. Переписывались с Онищенко близкие к Петру Порошенко депутаты Игорь Кононенко, Сергей Березенко, а также с финансовой советник президента Макар Пасенюк.

По словам Онищенко, в 2014-2016 годах он был посредником между Порошенко и лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко. В частности, в переписке именно с ней просили договориться о голосах за определенные законопроекты.

Собеседники также договаривались о назначении на различные государственные должности и распределении сфер влияния.

Журналисты спросили всех участников переписки о возможном подкупе политических оппонентов. Березенко, Кононенко и Тимошенко отвергли обвинения о покупке голосов фракции "Батькивщина". Пресс-служба Пасенюка вообще отрицала существование переписки с Онищенко.

Копии переписки политиков журналисты передали детективам Национального антикоррупционного бюро Украины. Его директор Артем Сытник заверил, что "это учтут в рамках производства, дадут оценку и проведут определенные следственные действия".

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18 апреля нардеп Александр Онищенко, который проживает в Испании, вышел в эфир одного из украинских телеканалов. Он включил аудиозапись своего разговора с человеком, голос которого похож на президента Петра Порошенко. На записи мужчины договариваются относительно экс-министра экологии Николая Злочевского, который обладает газодобывающей компанией Burisma. По словам Онищенко, президенту предложили долю в компаниях Злочевского. После этого против экс-министра времен Януковича закрыли все уголовные дела.