Обиделись? Делегация ПАСЕ досрочно уехала из Украины

Делегация наблюдала за предвыборным климатом. Фото: eurointegration.com.ua

Из Украины выехала делегация парламентариев ПАСЕ, которая находилась там для оценки предвыборного климата.

Она приняла решение досрочно покинуть страну в связи с решением Верховной Рады отозвать свое приглашение ПАСЕ для наблюдения за досрочными выборами в Раду 21 июля.

"Предвыборная делегация решила досрочно прекратить свою деятельность", - сообщили на сайте организации в среду.

Делегация ПАСЕ встретилась с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и СМИ, командой ОБСЕ по наблюдению за выборами и дипломатами, которые базируются в Киеве.

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В состав миссии входили исполняющий обязанности главы делегации Марта ван де Вен из Нидерландов, парламентарии Александр Поцей из Польши, Марк Николини из Сан-Марино, Нагиф Хамзаев из Азербайджана.

Делегация ПАСЕ находилась в Киеве 2 и 3 июля 2019 года. Оценивала предвыборный климат накануне досрочных парламентских выборов в Украине.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы наблюдать за досрочными парламентскими выборами в Украине. Отмена приглашения не требует голосования в сессионном зале, приглашение может быть отменено просто подписью спикера.